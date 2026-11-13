Москва13 ноя Вести.Военно-политическое руководство Украины на сегодняшний день откровенно неговороспособно. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, только "усиленное бомбометание объектов Украины" приблизит РФ к заключению требуемых ей мирных договоренностей.

Сначала о главном. Ну, на мой взгляд, только усиленное бомбометание объектов Украины, причем доведенное до высших пределов ... приблизит нас к заключению требуемых мирных договоренностей, требуемого формата и нужного для нас содержания. Никакого другого пути вот на данном этапе ну просто не видно. Тем более, что военно-политическое руководство Украины на данном этапе, на мой взгляд, все-таки откровенно недоговороспособно прокомментировал он

Ранее специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина согласились привлечь европейских представителей к следующему раунду переговоров. По его словам, это позволит обсудить не только территориальные разногласия между Киевом и Москвой, но и более широкие послевоенные вопросы безопасности в Европе.