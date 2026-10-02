Москва2 окт Вести.Переговоры по ограничению стратегических вооружений должны носить всеобъемлющий характер с участием всех членов "ядерного клуба", так как формат двустороннего диалога с США больше не соответствует современным геополитическим реалиям. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он считает, что двусторонний диалог с США по вопросам контроля над стратегическими наступательными вооружениями должен стать лишь первым этапом, за которым должно последовать вовлечение в переговорный процесс всех остальных ядерных держав.

Если говорить о возможном продолжении переговоров с Соединенными Штатами по тем или иным ограничениям стратегических наступательных вооружений, как мне представляется, обсуждать эти вопросы только с США уже не совсем отвечает сложившимся реалиям, которые есть. Во-первых, ядерных держав гораздо больше, во-вторых, они располагают гораздо большим потенциалом и ракетным, и стратегическими бомбардировщиками и так далее. Поэтому, чтобы вырабатывать какие-то, на мой взгляд, ограничительные меры в этом плане, то, наверное, все-таки надо собираться всем членам ядерного клуба и обсуждать возможные ограничения, либо сокращения, либо какие-то иные предложения отрабатывать. А вдвоем с Соединенными Штатами можно начать разговор, но как мне кажется, далее надо подключать и остальных членов ядерного клуба. Тогда это будет иметь всеобъемлющий характер сказал Ходаренок

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что развитие ядерных технологий укрепляет доверие стран друг к другу, поскольку оно связано с необходимостью держать под контролем очень мощные источники энергии. Он добавил, что залогом такого доверия являются честный обмен информацией и абсолютная открытость.