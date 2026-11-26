Эксперт: Украина не сможет наладить серийное производство ракет по лицензиям ЕС Эксперт Моро: Киев не способен наладить серийный выпуск ракет по лицензиям ЕС

Москва26 ноя Вести.Украина не сможет наладить серийное производство крылатых ракет SCALP, авиабомб AASM и зенитных ракет Aster 30 по лицензиям Франции и Италии.

Об этом агентству ТАСС рассказал военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.

Здесь мы снова имеем дело с рекламным трюком. Я думаю, вы никогда не увидите производства высокотехнологичных ракет на Украине рассказал Моро

Он подчеркнул, что для такого производства необходимо стабильное энергоснабжение, с которым Украина как раз испытывает трудности. Также права на технологии принадлежат частным компаниям, а сами боеприпасы стоят слишком дорого - от 1 до 2 млн долларов за единицу. Эксперт считает, что разговоры о лицензиях — это лишь прикрытие: под видом украинского вооружения фактически поставляются готовое западное оружие.

Ранее разработчик систем РЭБ Игорь Потапов также рассказал, что Украина не сможет наладить собственное производство ракет Storm Shadow (также известных как SCALP), поскольку в стране нет мощностей для такого сложного технологического процесса.

По словам военного обозревателя Дениса Селезнева, полноценное производство ракет на территории Украины сейчас невозможно, потому что оно требует технического потенциала и большого количества задействованного персонала.