Эксперт рассказал, кто после отказа США может поставлять разведанные ВСУ Кнутов: Франция намерена увеличить поставки разведанных ВСУ в 2027 году

Москва12 окт Вести.С 2027 года Франция планирует нарастить объем разведданных, передаваемых ВСУ. Таким мнением с NEWS.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в настоящее время Франция располагает четырьмя разведывательными спутниками FeniX, а в следующем году намерена запустить еще десять. Однако качество этих разведданных значительно ниже, чем у американцев, поскольку их оптика и технологии сегодня опережают европейские.

Европейцы намерены наращивать и оружейные поставки Киеву. Как отмечает Кнутов, Франция в октябре планирует передать ракеты Aster для систем SAMP/T Mamba, а также для следующей версии SAMP/T Next Generation, которую называют европейским аналогом ракетного комплекса Patriot. В этой партии может насчитываться до 400 ракет, включая противобаллистические.

Большую часть вооружений Украина получила через программу PURL, в рамках которой покупки американского оружия осуществляются за счет средств европейских стран. По мнению военэксперта, власти США вряд ли прекратят эту программу полностью, поскольку она приносит ощутимый доход, от которого они не решатся отказаться.

Европейцы без согласия Госдепартамента США продавать американское вооружение Украине не смогут. Даже если запрет вступит в силу, танки, самоходные орудия, гаубицы и другое тяжелое вооружение уже имеют второстепенное значение. Доминируют дроны нового поколения — авиационные и наземные, которые производятся либо самими европейцами, либо на совместных предприятиях с Украиной. Единственный ощутимый удар, который может получить Киев при прекращении американских поставок, — это отсутствие высококачественной и быстро обновляемой разведывательной информации заключил Кнутов

Ранее стало известно, что США пригрозили Киеву прекращением передачи разведывательной информации в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).