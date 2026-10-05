Украинские пилоты скоро начнут обучаться управлению Rafale во Франции Зеленский: украинские пилоты скоро начнут обучаться управлению Rafale во Франции

Москва5 окт Вести.Украинские пилоты в ближайшее время начнут проходить обучение по управлению французскими истребителями Rafale во Франции. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В своем обращении он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку Украины и предоставление возможности для обучения украинских летчиков.

Украинские пилоты уже в ближайшее время приступят к обучению на французских самолетах Rafale во Франции сообщил Зеленский в соцсетях

Зеленский отметил, что на Украине идет работа по локализации производства французских ракет и авиабомб.

Украинский лидер также добавил, что во время предстоящей встречи с Макроном они более подобно обсудят вышеназванные темы.

Ранее стало известно, что в Париже прошла демонстрация против помощи Киеву.