Москва5 октВести.Украинские пилоты в ближайшее время начнут проходить обучение по управлению французскими истребителями Rafale во Франции. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В своем обращении он поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку Украины и предоставление возможности для обучения украинских летчиков.
Украинские пилоты уже в ближайшее время приступят к обучению на французских самолетах Rafale во Франциисообщил Зеленский в соцсетях
Зеленский отметил, что на Украине идет работа по локализации производства французских ракет и авиабомб.
Украинский лидер также добавил, что во время предстоящей встречи с Макроном они более подобно обсудят вышеназванные темы.
Ранее стало известно, что в Париже прошла демонстрация против помощи Киеву.