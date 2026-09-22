Москва22 сенВести.Франция направит Киеву радары и ракеты-перехватчики. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в социальной сети Х.
Мы усиливаем ее (Украины – Прим. ред.) противовоздушную оборону путем подписания контракта на поставку радаров, а также передачи перехватчиковнаписал он после переговоров с главой киевского режима Владимира Зеленского в Нью-Йорке
В конце августа Макрон пообещал киевским властям новые поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.
Ранее французский президент также заявил о "конструктивном" разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом о ракетах для Вооруженных сил Украины.