Посольство РФ в Париже обвинило Францию в цинизме Дипломаты РФ назвали цинизмом попытки Франции попасть на переговоры по Украине

Москва17 ноя Вести.Попытки Франции добиться участия в переговорах по урегулированию на Украине выглядят цинично на фоне нахождения французских военных на украинской территории. Об этом 17 ноября заявили в посольстве России во Франции в официальном канале дипломатического представительства в Telegram.

Предельно цинично на этом фоне выглядят французские потуги на получение места за переговорным столом говорится в тексте

Таким образом в посольстве прокомментировали сообщения о присутствии французских военнослужащих на Украине. Там напомнили, что российская сторона давно и неоднократно предупреждала о недопустимости нахождения иностранных военных на украинской территории. Военные контингенты иностранных государств станут законной целью для Вооруженных сил России, отметили в диппредставительстве.

В тот же день французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр заявил, что на Украине могут находиться свыше 100 французских военнослужащих. Они, по словам эксперта, занимаются обслуживанием и эксплуатацией военной техники, переданной Киеву, поскольку украинские военные не способны самостоятельно обслуживать сложное вооружение европейского производства.