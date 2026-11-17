Москва17 ноя Вести.Министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо подтвердила наличие действующих военнослужащих на территории Украины. Об этом она заявила в ходе правительственного часа в Национальном собрании страны, сообщает ТАСС. Рюфо добавила, что французские военные якобы не участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима.

Париж уже давно поставляет Украине вооружения, а также много лет занимается подготовкой военнослужащих этой страны во Франции и Польше, сообщила министр-делегат.

В этом контексте, да, действительно, на Украине существует координационная структура по вопросам обороны, что позволяет проводить целевые обучающие мероприятия по мере необходимости, а также обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования заявила Рюфо

Ранее французский эксперт предположил, что на Украине находятся более 100 военных из Франции. В связи с этим посольство РФ в Париже обвинило французские власти в цинизме.