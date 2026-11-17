Москва17 нояВести.Проходящие в Польше военные учения свидетельствуют о реальных намерениях Запада развернуть силы на Украине. Об этом RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В настоящее время, как известно, проводятся масштабные учения "Коалиция 2.0" в Польше по подготовке к развертыванию в рамках так называемой коалиции желающих многонациональных сил на Украинеподчеркнула Захарова.
По словам представителя МИД РФ, основу контингента на учениях составляют французские военнослужащие.
Прямая вовлеченность Парижа в конфликт на Украине давно является секретом Полишинелясказала дипломат
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает информацией о присутствии иностранных военнослужащих на территории Украины.