Захарова: учения в Польше говорят о намерении развернуть силы Запада на Украине

Захарова: у Запада серьезные планы по Украине Захарова: учения в Польше говорят о намерении развернуть силы Запада на Украине

Москва17 ноя Вести.Проходящие в Польше военные учения свидетельствуют о реальных намерениях Запада развернуть силы на Украине. Об этом RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В настоящее время, как известно, проводятся масштабные учения "Коалиция 2.0" в Польше по подготовке к развертыванию в рамках так называемой коалиции желающих многонациональных сил на Украине подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД РФ, основу контингента на учениях составляют французские военнослужащие.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает информацией о присутствии иностранных военнослужащих на территории Украины.