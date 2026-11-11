В МИД указали, что ЕС учениями накануне Абу-Даби показал себя "во всей некрасе" Захарова: ЕС учениями перед переговорами в Абу-Даби показал себя во всей некрасе

Москва11 ноя Вести.Учения так называемой "коалиции желающих" по развертыванию на Украине иностранных воинских контингентов прямо накануне переговоров в Абу-Даби, позволили европейцам разоблачить самих себя, обнажив их нутро и "показав себя во всей своей некрасе". На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во время брифинга Захарова обратила внимание на то, что эти учения показали о европейцах "то, какие они есть".

Говорят о мире и переговорах, о своем месте за неким переговорным столом, а на самом деле занимаются ровно противоположным отметила Захарова

Дипломат пояснила, что европейцы содержат, спонсируют и вооружают террористический киевский режим, "с какой-то маниакальной радостью следят за террористическими актами, которые киевский режим проводит в отношении мирных граждан".

И при этом сами же, я уж не знаю, я бы сказала, играют мускулами, но не знаю, чем они там играют, чем-то бряцают на наших границах указала Захарова

Она отметила, что ничего хорошего, разумеется, в этих учениях Североатлантического альянса нет. Однако, как добавила Захарова, это очень важно "потому, что они сами себя и разоблачили".

Вот они сами себя и, простите меня, расчехлили". Ничего хорошего, повторю, в этом нет. Но одно в этом есть позитивное: что они показали сами себя во всей своей некрасе заметила официальный представитель МИД России

Учения НАТО в Польше представляют собой попытку стран Европы проверить, могут ли их армии долго сохранять боеспособность без поддержки США, считает профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. Также по его мнению, такие учения показывают, что Европа не отказалась от своих планов по обострению отношений с РФ.