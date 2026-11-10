Лавров: в ходе учений в Польше страны ЕС отрабатывают ввод войск на Украину

Лавров заявил, что страны Евросоюза отрабатывают ввод войск на Украину Лавров: в ходе учений в Польше страны ЕС отрабатывают ввод войск на Украину

Москва10 ноя Вести.Страны Евросоюза в ходе учений, начавшихся в Польше, планируют отработать ввод войск на Украину для защиты киевского нацистского режима. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета глав МИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, план Европы насколько прост, что она его даже не пытается скрыть.

Как только будет прекращение огня, они заводят "стабилизационные силы" на территорию, контролируемую киевским режимом сказал он

По заявлению главы МИД РФ, одновременно с переговорами в Абу-Даби "где-то десяток или дюжина" стран Евросоюза (ЕС) начали проводить учения в Польше с участием около двух тысяч человек. По мнению Лаврова, "легенда-то учений" состоится в вводе войск на Украину для защиты киевских властей от России.

Лавров также выразил мнение, что предложениями о немедленном прекращении огня европейцы в очередной раз пытаются выиграть время для киевского режима и дать ему передышку для восстановления военного потенциала.