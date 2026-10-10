Захарова заявила, что Польша и Прибалтика готовят наемников для Украины Захарова: Польша и Прибалтика готовят наемников для Украины

Москва10 окт Вести.На территории Прибалтики и Польши развернуты специальные лагеря, в которых проходит подготовка наемников для отправки на Украину. Об этом в документальном фильме "Наемники. Разочарование" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ИС "Вести".

Она добавила, что речь идет не о десятках и даже не о сотнях подготовленных бойцов.

Не десятки, и даже и не сотни. Этих людей готовили на территории стран, в первую очередь, таких как Польша. И, конечно, страны Прибалтики. Готовили их там в специальных лагерях, тренировали для ведения уличных боев заявила Захарова

Ранее сообщалось, что британский подданный Джеймс Ричард Тейлор, который воевал на стороне Украины в качестве наемника, заочно осужден на 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. С мая 2022 года наемник принимал участие в военных действиях за денежное вознаграждение.