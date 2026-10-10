Москва10 окт Вести.Вооруженные силы Украины отводят на подготовку иностранных наемников всего неделю. Об этом рассказали сотрудники Главного следственного управления СК РФ в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Когда фронту надо, то количество дней, затраченных на подготовку этого наемника, уменьшается кратно. То есть, если есть общий курс молодого бойца, который занимает в среднем две недели. Самый усредненный минимум, который сейчас применяется на Украине в отношении наемников – это две недели. Когда потребность фронта в человеческом ресурсе очень высока, тогда этот срок уменьшается до недели. Чему можно научить человека за неделю, не имеющего боевого опыта?