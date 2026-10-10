СК РФ: более 16 тыс. иностранцев участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ

Свыше 16 тысяч иностранцев участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ СК РФ: более 16 тыс. иностранцев участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ

Москва10 окт Вести.Более 16 тысяч иностранцев участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко заявила в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Следствием получены данные об участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемников более 16 000 иностранцев. Это граждане 70 государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции, других стран Западной Европы, Грузии, Польши и Прибалтики, стран Латинской Америки сказала Петренко

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия прикладывает усилия для противодействия вербовке наемников ВСУ.