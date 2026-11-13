Россия объявила в розыск свыше 1 тысячи воевавших за Украину наемников СК: в международном розыске находятся более 1 тыс. иностранных наемников

Москва13 ноя Вести.Более одной тысячи иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях против российских военных и жителей Донбасса, находятся в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2014 года Следственный комитет Российской Федерации завел 11 672 уголовных дела о преступлениях украинских вооруженных формирований. Следствие установило, что в конфликте участвовали свыше 4 тысяч наемников более чем из 70 стран, а в розыск объявлены 1 002 из них.

С 2014 года Следственным комитетом возбуждено 11 672 уголовных дела о преступлениях ВФУ. Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте более 4 тысяч наемников из более чем 70 стран. В международный розыск объявлены 1 002 иностранных наемника, воевавшие против мирного населения Донбасса и российских военнослужащих говорится в публикации

В Следкоме добавили, что дела 323 наемников уже ушли в суд, а 284 из них получили обвинительные приговоры. Преступления украинских формирований расследуют следователи Главного следственного управления и Главного военного следственного управления СК России.