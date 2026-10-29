СК: более 9 тысяч мирных жителей стали жертвами украинской агрессии в Донбассе

Более 9 тысяч мирных жителей погибли из-за действий Украины в Донбассе СК: более 9 тысяч мирных жителей стали жертвами украинской агрессии в Донбассе

Москва29 окт Вести.Свыше 9 тысяч мирных жителей Донбасса стали жертвами агрессии со стороны Украины. Такие данные привел Следственный комитет РФ на платформе MAX.

На оперативном совещании в Луганске первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев сообщил, что ведомство расследует 11,5 тысячи уголовных дел. По его словам, в результате агрессии Украины против русскоязычного населения Донбасса погибли 9157 мирных граждан, включая 279 несовершеннолетних, еще более 29 тыс. человек получили ранения.

Установлено, что в результате агрессивных действий Украины в отношении русскоязычного населения Донбасса убиты 9157 мирных граждан, в том числе 279 несовершеннолетних, ранения получили более 29 тыс. человек говорится в публикации

Свидетелями по делу проходят более 266 тысячи человек, 132 тысячи граждан признали потерпевшими.

Заместитель председателя СК России – руководитель ГВСУ Константин Корпусов сообщил, что военные следователи выявляют украинских командиров, причастных к приказам об ударах дронами по Запорожской и Херсонской областям, в результате которых погибли люди.

Специалисты-криминалисты ведомства по-прежнему помогают находить и фиксировать доказательства преступлений киевского режима, а эксперты тем временем подсчитывают ущерб от действий украинских боевиков.