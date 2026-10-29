Москва29 октВести.Свыше 9 тысяч мирных жителей Донбасса стали жертвами агрессии со стороны Украины. Такие данные привел Следственный комитет РФ на платформе MAX.
На оперативном совещании в Луганске первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев сообщил, что ведомство расследует 11,5 тысячи уголовных дел. По его словам, в результате агрессии Украины против русскоязычного населения Донбасса погибли 9157 мирных граждан, включая 279 несовершеннолетних, еще более 29 тыс. человек получили ранения.
Установлено, что в результате агрессивных действий Украины в отношении русскоязычного населения Донбасса убиты 9157 мирных граждан, в том числе 279 несовершеннолетних, ранения получили более 29 тыс. человекговорится в публикации
Свидетелями по делу проходят более 266 тысячи человек, 132 тысячи граждан признали потерпевшими.
Заместитель председателя СК России – руководитель ГВСУ Константин Корпусов сообщил, что военные следователи выявляют украинских командиров, причастных к приказам об ударах дронами по Запорожской и Херсонской областям, в результате которых погибли люди.
Специалисты-криминалисты ведомства по-прежнему помогают находить и фиксировать доказательства преступлений киевского режима, а эксперты тем временем подсчитывают ущерб от действий украинских боевиков.