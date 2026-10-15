С 2014 года СК возбудил 11 тысяч дел о преступлениях киевского режима СК: боевикам киевского режима вынесли 85 пожизненных приговоров

Москва15 окт Вести.Начиная с 2014 года Следственный комитет возбудил 11 тысяч уголовных дел по факту преступлений, совершенных членами вооружений формирований Украины, сообщил первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев.

Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих, которое провел в Донецке Александр Бастрыкин.

К настоящему времени завершено расследование 1215 уголовных дел по обвинению 1552 военнослужащих ВФУ говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что вынесено 1265 обвинительных приговоров, 85 боевикам назначены наказания в виде пожизненного лишения свободы.