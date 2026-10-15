Москва15 октВести.Начиная с 2014 года Следственный комитет возбудил 11 тысяч уголовных дел по факту преступлений, совершенных членами вооружений формирований Украины, сообщил первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев.
Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих, которое провел в Донецке Александр Бастрыкин.
К настоящему времени завершено расследование 1215 уголовных дел по обвинению 1552 военнослужащих ВФУговорится в заявлении ведомства
Уточняется, что вынесено 1265 обвинительных приговоров, 85 боевикам назначены наказания в виде пожизненного лишения свободы.