Москва2 октВести.Более 1,1 тысячи иностранных наемников привлечены в качестве обвиняемых по делам о преступлениях киевского режима, сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания в Луганске, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.
В отношении 1 153 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемыхговорится в сообщении СК
Ранее сообщалось, что российские следователи с 2014 года завели более 11 тысяч дел о преступлениях Киева. На сегодняшний день в суд направлено 1 201 дело, 1 252 лица осуждены.