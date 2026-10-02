Более 1100 иностранных наемников обвиняются в преступлениях киевского режима

Свыше 1100 наемников обвинили в участии в преступлениях Киева Более 1100 иностранных наемников обвиняются в преступлениях киевского режима

Москва2 окт Вести.Более 1,1 тысячи иностранных наемников привлечены в качестве обвиняемых по делам о преступлениях киевского режима, сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания в Луганске, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.

В отношении 1 153 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых говорится в сообщении СК

Ранее сообщалось, что российские следователи с 2014 года завели более 11 тысяч дел о преступлениях Киева. На сегодняшний день в суд направлено 1 201 дело, 1 252 лица осуждены.