СК: заведено более 11,3 тыс уголовных дел о преступлениях киевского режима

Российские следователи с 2014 года завели более 11 тыс дел о преступлениях Киева СК: заведено более 11,3 тыс уголовных дел о преступлениях киевского режима

Москва2 окт Вести.Российские следователи завели с 2014 года свыше 11,3 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима, осуждены уже 1252 человека, сообщает Следственный комитет РФ.

Данные озвучил первый зампред СК РФ Эдуард Кабурнеев на оперативном совещании в Луганске, которое провел глава СК Александр Бастрыкин.

…С 2014 года возбуждено 11 305 уголовных дел, на сегодняшний день в суд направлено 1 201 дело, 1 252 лица осуждены говорится в сообщении

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что Россия продолжит доносить максимум информации о преступлениях ВСУ до международного сообщества.