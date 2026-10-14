Жданова заявила о 172 делах о жестоком обращении Киева с военнопленными

Жданова сообщила о наличии 172 дел о жестоком обращении Украины с военнопленными Жданова заявила о 172 делах о жестоком обращении Киева с военнопленными

Москва14 окт Вести.Следственный комитет России возбудил как минимум 172 уголовных дела по фактам насилия и жестокого обращения с военнопленными со стороны Украины, сообщила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Следственным комитетом России возбуждено не менее 172 уголовных дел сказала Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, говоря о расследовании фактов насилия и иного жестокого обращения с военнопленными, ее слова привел ТАСС

Как отметила Жданова, пострадавшие российские военнослужащие свидетельствовали о целом ряде злоупотреблений: пытках электрическим током, избиениях, лишении пищи, травле собаками и имитации расстрелов. Она подчеркнула, что российская делегация распространяла среди государств ОБСЕ материалы об этих инцидентах.

По словам дипломата, с 2014 года СК РФ возбудил свыше 10 тыс. уголовных дел. Фигурантами стали почти 2,5 тыс. представителей украинского руководства, силовых структур, радикальных объединений и иностранных наемников. Она также напомнила, что в суд направлено дело о геноциде населения Донбасса, по которому обвиняются 41 представитель высшего политического и военного руководства Украины.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о сексуальном насилии в конфликте на Украине намеренно замалчиваются ряд преступлений, которые были совершены членами украинских формирований.