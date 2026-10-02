Экс-министры обороны Украины Резников и Федоров объявлены в розыск СК объявил в розыск экс-министров обороны Украины Резникова и Федорова

Москва2 окт Вести.Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров объявлены в международный розыск – Следственный комитет РФ установил их причастность к карательным операциям в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на платформе MAX.

Отмечается, что в 2021-2023 и 2026 годах Резников и Федоров отдавали подчиненным преступные указания. По версии следствия, именно они организовывали карательные операции против жителей Донбасса – в результате погибли и получили ранения множество мирных людей, а гражданские объекты были разрушены.

Установлена причастность к преступлениям бывших министров обороны Украины и членов СНБО А. Резникова и М. Федорова. В 2021-2023 и 2026 годах они отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций... Организован их международный розыск. говорится в публикации

В отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.