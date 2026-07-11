Депутат: ТЦК объявляют в розыск врачей-интернов, чтобы они не продлили бронь

Врачей-интернов на Украине начали объявлять в розыск, чтобы они лишились брони Депутат: ТЦК объявляют в розыск врачей-интернов, чтобы они не продлили бронь

Москва11 июл Вести.Военкомы на Украине стали объявлять в розыск врачей-интернов, чтобы те не могли продлить бронь от мобилизации, рассказал в Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Мне пишут врачи-интерны из Винницкой области. Там ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине – ред.) объявляет врачей-интернов в розыск, чтобы не дать возможность забронироваться сообщил Гончаренко

Он пояснил, что отсрочка от мобилизации у интернов завершилась 30 июня, а уже 1 июля они получали сообщение, что их объявили в розыск из-за непрохождения военно-врачебной комиссии. При этом повесток и предварительных уведомлений они не получали.

Из-за объявления в розыск работодатели интернов не могут оформить на них бронирование, хотя они имеют на него право.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. Власти делают все, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от военной службы.

Ранее СМИ писали, что украинцы, работающие на критические важных объектах, уже осенью могут быть лишены брони от мобилизации из-за новых ужесточенных правил, введенных правительством.