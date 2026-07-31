РИА Новости: "картонные митинги" на Украине организовали Запад и националисты

По методичкам Запада: названы кураторы устроивших протесты на Украине радикалов РИА Новости: "картонные митинги" на Украине организовали Запад и националисты

Москва31 июл Вести.Протесты на Украине, связанные с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны, организованы националистическими группами по составленным на Западе методичкам.

Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Собеседница агентства рассказала, что после назначения Федорова мобилизация на Украине значительно ужесточилась: территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) отправляли на фронт всех подряд, включая инвалидов, больных и мужчин старше 60 лет.

По словам представителя силовых структур, Владимир Зеленский уволил Федорова с целью снизить социальное напряжение.

Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с "картонным митингом" сказала представитель силовиков

Она также отметила, что акции были постановочными и координировались "западными странами либо США".

26 июля депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что митинги проходят в нескольких городах Украины из-за перераспределения финансовых потоков и влияния внутри властной элиты.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание, что спровоцировавшая митинги ситуация вокруг Федорова показала, как легко стоящие за экс-министром либеральные круги могут организовать протестные акции на Украине.