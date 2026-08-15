Генерал ВСУ Баргилевич объявлен в розыск СКР за преступления на Донбассе Следственный комитет РФ объявил украинского генерала Баргилевича в розыск

Москва15 авг Вести.Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, экс-начальник штаба ВСУ Анатолий Баргилевич объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донбасса, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ на официальном сайте.

Баргилевич, занимая разные командные должности, с апреля 2014 года участвовал в карательных операциях на территории Донбасса, а с февраля 2024 по март 2025 года как начальник Генштаба ВСУ организовывал и планировал их проведение.

В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в международный розыск написали в пресс-службе

Там также уточнили, что по приказу генерала военнослужащие использовали вооружение с высокими поражающими свойствами, что повлекло массовую гибель и ранения мирных жителей, в том числе детей.