Москва8 июл Вести.Сотрудники правоохранительных органов установили причастность эксс-командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя к гибели 365 мирных жителей Мариуполя. Об этом председателю СК России Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений ВСУ в отношении мирных жителей и военнослужащих ВС РФ.

Встреча руководителей подразделений СК прошла в Луганске.

В 2022 году по приказам Лебедя боевики блокировали Мариуполь, чтобы не допустить выхода мирных жителей и использовать их в качестве прикрытия. Тех, кто пытался покинуть город, украинские националисты убивали. В результате их преступлений погибли не менее 365 человек сообщает пресс-служба СК по итогам совещания

Также, по данным ведомства, действия боевиков привели к разрушению 45 тысяч объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры.

Юрия Лебедя обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и объявили в международный розыск.