Москва22 мая Вести.Завершено расследование по делу бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сообщает Следственный комитет РФ.

Данные следствия были представлены главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Донецке.

Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в ходе участия в конференции "Варшавский форум по безопасности 2025" он призвал к террористической деятельности на территории Российской Федерации и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту говорится в сообщении

Бену Уоллесу предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, и он объявлен в международный розыск.