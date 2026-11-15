"Коктейль из неонацистов": зачем иностранные наемники вступают в ВСУ Поддубный: многие наемники действительно едут на Украину за длинной гривной

Москва15 ноя Вести.Неонацистские подразделения на Украине стали серьезным магнитом для тех, кто в силу воспитания ненавидел Россию. Так военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову объяснил присутствие иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ИС "Вести".

В начале СВО противник делал очень серьезную ставку на то, чтобы комплектовать ВСУ иностранцами. Подразделения неонацистские стали серьезным магнитом для тех людей, которые в силу воспитания просто ненавидели Россию. Особенно это касается жертв различных НКО, которые плодились после развала Советского Союза в странах СНГ, в странах Восточной Европы. И такой большой коктейль получился из неонацистов, которым, в общем, все равно, русские-нерусские отметил Поддубный

СК РФ получил сведения об участии в военных действиях со стороны ВСУ более 4 тысяч наемников из более чем 70 стран.

И нам кажется странным, что сейчас многие наемники действительно едут на Украину за длинной гривной. Но это действительно так, сейчас огромное количество боевиков, иностранцев в составе Вооруженных сил Украины - это представители бедных стран Латинской Америки уточнил военкор

Более одной тысячи иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях против российских военных и жителей Донбасса, находятся в международном розыске.