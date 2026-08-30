Москва30 авг Вести.Доля неонацистов среди наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Франции достигает 35%. Об этом рассказал ТАСС французский эксперт и историк, военный корреспондент Лоран Брайар.

По его словам, Франция занимает первое место среди стран Западной Европы по числу наемников, воюющих на стороне украинских боевиков.

Франция - у них очень высокая доля неонацистов, неофашистов, в общем, этого ультранационалистического ... направления и так далее, 35%, что огромно сказал Брайар

Он добавил, что в среднем среди всех иностранных наемников в ВСУ доля неонацистов оценивается в 10–12%.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что на Западе и Украине многие придерживаются нацистской идеологии, целью которой является уничтожение русских как народа.

Он подчеркнул, что неприязнь к России можно проследить в конкретных действиях как на Западе, так и на Украине. В качестве примера аналитик указал на финансирование Вашингтоном биологических исследовательских лабораторий на украинской территории.