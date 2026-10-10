Москва10 окт Вести.В Следственном комитете России составили два основных портрета наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Главном следственном управлении СК РФ в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

В ходе расследования уголовного дела нами было составлено примерно два основных портрета наемников, которые принимают участие. Из стран с более высоким уровнем дохода – это бывшие кадровые военные, военные, которые принимали участие в различных локальных войнах. Они приезжают на территорию Украины с целью как раз-таки дать применение своим ранее полученным знаниям отметили в ведомстве

Это выходцы из стран с более низкими доходами, из таких как Колумбия, Венесуэла. Эти граждане приезжают непосредственно с целью получения легкого заработка. И эти люди зачастую являются типичными неудачниками, у которых не получилось построить карьеру, построить бизнес добавил представитель СК РФ

Следователь добавил, что второй тип является более массовым.

Ранее руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что более 16 тысяч иностранцев участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.