Дела 28 наемников, воевавших в Курской области, были направлены в суд Следователь СК: дела наемников, воевавших в Курской области, направлены в суд

Москва10 окт Вести.Дела наемников, которые участвовали в боевых действиях в Курской области, были направлены в суд. Об этом в документальном фильме "Наемники. Разочарование" рассказал следователь ГСУ СК РФ, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что среди наемников были выходцы из США, Мальты, Парагвая, Колумбии, а также стран СНГ.

Представители США, Мальты, Парагвая, Колумбии и те же самые страны СНГ - Армении, Грузии, Узбекистана. Достаточно большая география, достаточно обширная, так скажем. Большое количество участников в этом конфликте задействовано. … То количество лиц, которое принимало на территории Курской области и по которым мы уже собрали доказательства, направили эти уголовные дела в суд - цифра 28 рассказал следователь

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о подготовке наемников для дальнейшей отправки на Украину. По ее словам, лагеря для этого развернуты в таких странах, как Польша и Прибалтика.