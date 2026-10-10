Грузинские наемники чаще всего становятся фигурантами уголовных дел, сообщает СК СК РФ: большинство привлеченных к ответственности наемников ВСУ – из Грузии

Москва10 окт Вести.К уголовной ответственности привлечены свыше ста иностранных наемников, большая часть из которых – граждане Грузии. Об этом в документальном фильме "Наемники. Разочарование" рассказала руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщает ИС "Вести".

Она добавила, что большинство из них объявлено в международный розыск.

К уголовной ответственности за наемничество привлечены свыше ста фигурантов, больше всего граждан Грузии. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Большинство объявлено в международный розыск рассказала Петренко

Ранее в СК заявили, что дела 28 наемников, вторгшихся в Курскую область, были переданы в суд. Среди них были выходцы из США, Латинской Америки, а также стран ближнего зарубежья.