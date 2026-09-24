В ДНР наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам колонии

В ДНР наемнику из Грузии вынесен приговор за участие в вооруженном конфликте В ДНР наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам колонии

Москва24 сен Вести.В ДНР вынесен заочно приговор в отношении наемника из Грузии, сообщает следком в MAX.

Гражданин Грузии Парнаоз Абдушелишвили признан виновным в совершении двух преступлений по статье об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте.

Установлено, что весной 2022 года и осенью 2023 года Абдушелишвили вступил в ряды ВФУ и принимал участие в боевых действиях против российских Вооруженных Сил и представителей силовых структур ДНР.

До этого фигурант на территории тренировочных баз прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. За указанные действия Абдушелишвили получил материальное вознаграждение говорится в сообщении

Подсудимый объявлен в международный розыск, заочно заключен под стражу и приговорен к 14 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.