Москва10 окт Вести.Современное наемничество берет свое начало в "оранжевой революции" – кампании массовых протестов на Украине, которая проходила с 2004 по 2005 год. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Проблема наемничества и формирования киевского режима, она существует очень давно. Эта ошибка думать, что все это появилось только в 2022 году. Первый раз это проявилось таким, обычно говорят, махровым цветом, а в данном случае померанцевым цветом в ходе той же самой "оранжевой революции". Когда под видом митингующих выходили как раз-таки рекрутированные, неплохо подготовленные. Затем события 2013 и 2014 года, конечно, показали, что это были уже не единичные случаи и даже не десятки, и даже не сотни сказала Захарова

Ранее военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов заявил, что вербовка иностранных наемников в ряды ВСУ происходит при посредничестве спецслужб США, которые тесно взаимодействуют с криминальными группировками Латинской Америки.