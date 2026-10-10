Захарова: специалисты НАТО не просто консультируют, а воюют за ВСУ

Захарова заявила, что специалисты НАТО не просто консультируют, а воюют за ВСУ Захарова: специалисты НАТО не просто консультируют, а воюют за ВСУ

Москва10 окт Вести.Специалисты НАТО не просто консультируют, а воюют за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

На стороне ВСУ воюют и кадровые НАТОвские так называемые специалисты. Ну, просто головорезы, военные советники, инструкторы, технические специалисты, которые оказывают отнюдь не консультативную помощь, которые просто по-настоящему воюют сказала она

Ранее Мария Захарова заявила, что современное наемничество берет свое начало в "оранжевой революции".