Москва20 нояВести.37-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" подтвердило отсутствие у Владимира Зеленского политической воли к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, Зеленский рассматривает продолжение боевых действий как способ сохранить собственную власть и обеспечить личную безопасность.
Эта "сходка" в Брюсселе подтвердила отсутствие у Зеленского вообще какой-либо политической воли и вообще какого-то осмысления понятия мира. Он буквально одержим бойней, он видит в ней залог собственной безопасности, сохранения собственной власти. Он видит только этосказала Захарова
Заседание контактной группы состоялось 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании.
Ранее британский министр обороны Уэс Стритинг призвал западные страны продолжать финансирование Киева.