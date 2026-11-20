Захарова: встреча в Брюсселе подчеркнула отсутствие у Зеленского желания мира

Захарова обвинила Зеленского в отсутствии стремления к миру Захарова: встреча в Брюсселе подчеркнула отсутствие у Зеленского желания мира

Москва20 ноя Вести.37-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" подтвердило отсутствие у Владимира Зеленского политической воли к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Зеленский рассматривает продолжение боевых действий как способ сохранить собственную власть и обеспечить личную безопасность.

Эта "сходка" в Брюсселе подтвердила отсутствие у Зеленского вообще какой-либо политической воли и вообще какого-то осмысления понятия мира. Он буквально одержим бойней, он видит в ней залог собственной безопасности, сохранения собственной власти. Он видит только это сказала Захарова

Заседание контактной группы состоялось 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании.

Ранее британский министр обороны Уэс Стритинг призвал западные страны продолжать финансирование Киева.