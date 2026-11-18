Глава МО Британии Стритинг: цена победы РФ будет катастрофической для ЕС

Стритинг призвал западные страны продолжать финансирование Киева Глава МО Британии Стритинг: цена победы РФ будет катастрофической для ЕС

Москва18 ноя Вести.Победа России в украинском конфликте обернется катастрофическими последствиями, заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по обороне Украины.

Британский министр призвал союзников оценивать расходы на поддержку Киева с учетом возможных последствий победы России в конфликте.

Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победу сказал Стритинг

Он также призвал западные страны принимать необходимые решения о распределении средств для дальнейшего финансирования Украины.

Ранее стало известно, что Канада планирует выделить Киеву 45 миллионов канадских долларов (почти 31,5 миллиона долларов США). Страна намерена оказать дополнительную военную поддержку.