Москва18 нояВести.Победа России в украинском конфликте обернется катастрофическими последствиями, заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по обороне Украины.
Британский министр призвал союзников оценивать расходы на поддержку Киева с учетом возможных последствий победы России в конфликте.
Поддерживайте Украину сейчас, поскольку цена будет катастрофической, если Путин одержит победусказал Стритинг
Он также призвал западные страны принимать необходимые решения о распределении средств для дальнейшего финансирования Украины.
Ранее стало известно, что Канада планирует выделить Киеву 45 миллионов канадских долларов (почти 31,5 миллиона долларов США). Страна намерена оказать дополнительную военную поддержку.