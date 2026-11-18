Канада планирует выделить дополнительные средства на военную помощь Украине Канада хочет выделить Украине дополнительные средства в качестве военной помощи

Москва18 ноя Вести.Канада планирует выделить дополнительные 45 миллионов канадских долларов (почти 31,5 миллиона долларов США) в рамках программы по оказанию военной помощи Украине.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление правительства Канады.

Канада выделит 45 миллионов канадских долларов в рамках Чешской инициативы по боеприпасам, что увеличит обязательства Канады до более чем 500 миллионов канадских долларов (около 349,4 миллиона долларов США). Эта поддержит поставку приоритетных боеприпасов увеличенной дальности и критически важного оборудования для противовоздушной обороны сказано в документе

Канада намерена направить 80 миллионов канадских долларов (примерно 56 миллионов долларов США) на закупку сенсорных систем для противовоздушной обороны Украины. Дополнительно предусмотрено выделение 30 миллионов канадских долларов (порядка 21 миллиона долларов США), средства пойдут на приобретение зимнего снаряжения и экипировки, включая сапоги, куртки, термальное белье и спальные мешки.

Также в рамках поддержки Украина получит от Канады 250 тысяч индивидуальных продовольственных пайков.

Эти вложения помогут Украине удовлетворять приоритетные оперативные потребности путем укрепления возможностей ПВО, содействия проведению военных операций и оказания поддержки военному персоналу, находящемуся в сложных полевых условиях указано в тексте

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине около 11,6 миллиарда евро в 2027 году.

Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия выделит 300 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках очередного пакета военной помощи по программе Prioritised Ukraine Requirements List.