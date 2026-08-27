Москва27 авгВести.Правительство Швеции приняло решение дополнительно направить 270 миллионов крон (около 28,36 миллиона долларов) ряду многосторонних фондов и инициатив на поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров королевства.
Как следует из заявления, 14 миллионов долларов будут выделены на инициативу Соединенных Штатов "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL). В рамках PURL Вашингтон предоставляет Вооруженным силам Украины пакеты американского вооружения, которые финансируется союзниками и странами-партнерами.
В пакеты среди прочего входят системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы.
Стокгольм уже пять раз направлял средства в PURL. Общая сумма достигла 552 миллиона долларов.