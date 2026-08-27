Швеция дополнительно выделила более 28 миллионов долларов на поддержку Украины

Швеция выделила Украине дополнительную финансовую помощь Швеция дополнительно выделила более 28 миллионов долларов на поддержку Украины

Москва27 авг Вести.Правительство Швеции приняло решение дополнительно направить 270 миллионов крон (около 28,36 миллиона долларов) ряду многосторонних фондов и инициатив на поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров королевства.

Как следует из заявления, 14 миллионов долларов будут выделены на инициативу Соединенных Штатов "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL). В рамках PURL Вашингтон предоставляет Вооруженным силам Украины пакеты американского вооружения, которые финансируется союзниками и странами-партнерами.

В пакеты среди прочего входят системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы.

Стокгольм уже пять раз направлял средства в PURL. Общая сумма достигла 552 миллиона долларов.