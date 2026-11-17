ФРГ хочет выделить Киеву €11,6 млрд, не дожидаясь утверждения суммы в бюджете Писториус пообещал Киеву выделить €11,6 млрд, не дожидаясь утверждения бюджета

Москва17 ноя Вести.Германия выделит Украине около 11,6 миллиарда евро в 2027 году, не дожидаясь утверждения Бундестагом этой суммы в бюджете.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции контактной группы по обороне Украины, его слова передает агентство РИА Новости.

В сентябре Бундестаг в первом чтении рассмотрел проект федерального бюджета на 2027 год. В нем также предусматривается выделение 11,6 миллиарда евро на поддержку Киева. Окончательное голосование по бюджету депутаты планируют провести 27 ноября.

В следующем году Германия предоставит Украине помощь на сумму около 11,6 миллиарда евро заявил Писториус

Кроме того, Писториус сообщил, что Германия выделит 300 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках очередного пакета военной помощи по программе Prioritised Ukraine Requirements List.

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет заказать у Германии крылатые ракеты Taurus.