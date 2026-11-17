В Германии анонсировали выделение 300 миллионов долларов на оружие для Украины Писториус: ФРГ направит $300 млн на закупку вооружения США для Украины

Москва17 ноя Вести.Германия выделит 300 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках очередного пакета военной помощи по программе Prioritised Ukraine Requirements List. Об этом журналистам сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По этой программе мы закупаем в США системы, которых нет в Европе. Это уже пятый пакет с участием Германии. На этот раз мы выделяем 300 миллионов долларов сказал глава оборонного ведомства

По его словам, основное внимание в рамках нового пакета будет уделено укреплению украинской противовоздушной обороны. С этой целью, в частности, будут поставлены ракеты PAC-2 и PAC-3 для зенитных ракетных комплексов комплексов Patriot.