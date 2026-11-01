Москва1 ноя Вести.Нидерланды вместе с партнерами изучают возможности ускорить поставки Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус на своей странице в X.

По ее словам, крупный пакет поставок ракет Patriot для Украины, который планируется профинансировать за счет европейских средств и при участии европейских союзников, стал еще ближе к одобрению.

Минобороны совместно с партнерами изучает возможности ускорения поставок говорится в публикации

Свое сообщение министр сопроводила ссылкой на заявление Госдепартамента США об одобрении продажи Киеву соответствующих вооружений.

О решении Вашингтона стало известно 30 октября. В заявлении Госдепартамента отмечалось, что закупка будет полностью оплачена партнерами и союзниками Украины. В пакет должны войти засекреченные и незасекреченные запасные части для ракет PAC-3, а также другие элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки.

Администрация США уже уведомила Конгресс о принятом решении. Теперь у американских законодателей есть 30 дней, чтобы изучить договоренности и при необходимости заблокировать их.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поставки американских противоракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot могут начаться лишь через несколько лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее неоднократно заявляла, что западная помощь Киеву не станет средством, способным изменить ход боевых действий. По ее словам, поставляемые Украине западные вооружения будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами.