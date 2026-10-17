Немецкий депутат заявил, что ФРГ исчерпала резервы для помощи Киеву Депутат Бундестага Лашет: ФРГ исчерпала резервы для оказания помощи Киеву

Москва17 окт Вести.Германия исчерпала возможности по оказанию Украине военной помощи перед наступлением зимы. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет.

По его словам, у федерального правительства нет каких-либо неиспользованных резервов, которые можно было бы внезапно куда-то извлечь.

На мой взгляд, никаких резервов нет. Мы уже поставили все, что было возможно, чтобы поддержать Украину цитирует Лашета телеканал Welt

Депутат призвал проявить больше прагматизма и реализма, четко выстроить приоритеты, а также принять все дипломатические усилия для урегулирования конфликта.

Последний раз канцлер Фридрих Мерц приезжал на Украину в начале октября. Он объявил о передаче Киеву тысяч дронов-перехватчиков и производстве для Украины дальнобойного оружия. На эти цели из бюджетных средств власти ФРГ планируют выделить 1 млрд евро, еще 350 млн должны пойти на восстановление энергетической инфраструктуры.