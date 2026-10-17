Москва17 октВести.Германия исчерпала возможности по оказанию Украине военной помощи перед наступлением зимы. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет.
По его словам, у федерального правительства нет каких-либо неиспользованных резервов, которые можно было бы внезапно куда-то извлечь.
На мой взгляд, никаких резервов нет. Мы уже поставили все, что было возможно, чтобы поддержать Украинуцитирует Лашета телеканал Welt
Депутат призвал проявить больше прагматизма и реализма, четко выстроить приоритеты, а также принять все дипломатические усилия для урегулирования конфликта.
Последний раз канцлер Фридрих Мерц приезжал на Украину в начале октября. Он объявил о передаче Киеву тысяч дронов-перехватчиков и производстве для Украины дальнобойного оружия. На эти цели из бюджетных средств власти ФРГ планируют выделить 1 млрд евро, еще 350 млн должны пойти на восстановление энергетической инфраструктуры.