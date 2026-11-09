Москва9 нояВести.Россия сохранит подавляющее преимущество в конфликте с Украиной, даже если Демократической партии США удастся добиться выделения Киеву нового пакета военной помощи. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
По словам аналитика, обсуждаемая в американском Конгрессе помощь на сумму около 15 млрд долларов не сможет повлиять на расстановку сил в зоне боевых действий.
Россия обладает подавляющим преимуществом перед Украиной. И это преимущество сейчас таково, что изменить его уже невозможноподчеркнул Меркурис
Он также предупредил, что Украину может ожидать полный разгром, если западным странам не удастся договориться с Москвой о формировании новой архитектуры безопасности в Европе.
Ранее газета Financial Times писала, что представители Демократической партии США добиваются разработки нового пакета помощи Украине в сфере безопасности. Его предполагаемый объем составляет около 15 млрд долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Киеву не способны изменить ход конфликта и лишь затягивают боевые действия.