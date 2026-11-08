Москва8 ноя Вести.Представители Демократической партии США, которые недавно победили на выборах, так и не научились "на своих ошибках", поскольку готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, заявил в соцсети Х военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Прежде чем вступить в свои полномочия, новые представители Демократической партии могли бы задуматься: стоит ли сразу же бросаться поддерживать очередной заведомо проигрышный конфликт написал Дэвис

Ранее стало известно, что конгрессмены-демократы прорабатывают помощь Киеву на $15 млрд. Они также планируют задействовать бюджетные и парламентские механизмы, чтобы воспрепятствовать попыткам президента Дональда Трампа ослабить санкции против России.