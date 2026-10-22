Аналитик Меркурис заявил о приближении победы России в конфликте на Украине

Аналитик Меркурис: армия России близка к победе в конфликте на Украине Аналитик Меркурис заявил о приближении победы России в конфликте на Украине

Москва22 окт Вести.Российские войска приближаются к победе на Украине. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, в начале сентября стало очевидно, что ситуация на фронте резко меняется.

Мы движемся к развязке, которая будет означать поражение Украины и поражение Запада… Русские сейчас явно побеждают, и события развиваются таким образом, что в скором времени в конфликте могут произойти еще более радикальные изменения сказал Меркурис

На это указывают продолжающиеся удары по объектам на западе Украины, отметил аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он уверен в победе России над Украиной. По мнению американского лидера, Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией, а простые украинцы не собираются дальше терпеть происходящее. Трамп выразил уверенность, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку.