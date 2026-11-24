Москва24 нояВести.Россия под руководством президента Владимира Путина одерживает верх в вооруженном противостоянии с Украиной непосредственно на поле боя.
Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point, передает агентство Белта.
Путин ... побеждает на фронтеотметил глава государства
Белорусский лидер подчеркнул, что российская сторона в текущей ситуации выигрывает в конфликте именно военным путем.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о наличии сигналов, которые указывают на приближения окончания украинского конфликта.