Лукашенко назвал очевидной победу России в конфликте на Украине военным путем

Лукашенко заявил о военном успехе России в конфликте на Украине Лукашенко назвал очевидной победу России в конфликте на Украине военным путем

Москва24 ноя Вести.Россия под руководством президента Владимира Путина одерживает верх в вооруженном противостоянии с Украиной непосредственно на поле боя.

Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point, передает агентство Белта.

Путин ... побеждает на фронте отметил глава государства

Белорусский лидер подчеркнул, что российская сторона в текущей ситуации выигрывает в конфликте именно военным путем.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о наличии сигналов, которые указывают на приближения окончания украинского конфликта.