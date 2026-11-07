В ЕП признали, что Россия побеждает в украинском конфликте Депутат ЕП фон дер Шуленбург: Россия побеждает в конфликте на Украине

Москва7 ноя Вести.Россия в настоящий момент побеждает в конфликте на Украине. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала Neutrality Studies.

Как отметил политик, европейские страны уже давно должны были осознать несостоятельность их надежд на нанесение стратегического поражения России. Однако эта мысль, констатировал евродепутат, пришла к ним только с постепенным разгромом Украины.

В этой ситуации Украине отведена лишь роль стороны, которая проливает свою кровь. На самом деле Украина в ЕС никому не интересна... И сегодня она стремительно превращается в несостоявшееся государство... А побеждает Россия сказал фон дер Шуленбург

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что до победы России в специальной военной операции осталось очень немного.