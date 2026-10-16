Москва16 окт Вести.Те условия окончания конфликта на Украине, которые себе представили европейские государства, рушатся, плана "Б" нет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Он обратил внимание на то, что Россия побеждает по всем фронтам: и в воздухе, и на земле.

Чтобы об этом не говорить, выносятся новые нарративы, которые не имеют к реальности никакого отношения. Это просто отвлечение внимания, что они спутниковую группировку свою сделают, что они обеспечат европейскую безопасность самостоятельно без Соединенных Штатов, что Украина Украина там до сих пор у них побеждает. И вот это бурление, на самом деле, это только исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от того, что те условия, скажем так, окончания войны, которую рисовал себе Европейский Союз… и естественно, управляемый Зеленский, собственно, рушится вот эта вот картина отметил Кузякин

Европа не готова признать свою ошибку, уверен эксперт.

Надо [Европе] что-то делать. А что делать? Программы у них, плана "Б"-то не было… Признать, что были неправы и как бы попытаться исправить ситуацию не позволяет вес политической короны, который висит там на каждом втором… Понимание у них должно появиться, что если они сейчас Украину не оставят, скажем так, в покое и не позволят России навести там порядок, то нам даже воевать с Европой не придется. Они просто завалятся набок. У них нет ни одного инструмента для того, чтобы Хотя бы свою экономику поддержать. Энергоресурсов нет, восточные рынки, на которые реализовывалась европейская продукция, закрыта добавил Кузякин

Ранее Константин Косачев заявил, что Европа оказалась "взорвана", спонсируя Украину и поощряя конфликт с Россией. По его словам, "бурлящая Европа" не нужна Соединенным Штатам.