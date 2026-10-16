Москва16 окт Вести.Европа оказалась "взорвана", спонсируя Украину и поощряя конфликт с Россией. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, "бурлящая Европа" не нужна Соединенным Штатам.

Европейцы "взорвали" Европу, спонсируя Украину и поощряя Украину на конфликт с Россией, это украинских, это европейских рук дело чистой воды. Соединенным Штатам Америки вот такая бурлящая Европа, которая не пойми куда движется и не пойми на какие средства будет жить, кроме американских, совершенно точно не нужна сказал Косачев

Ранее Косачев отметил, что лидеры стран Евросоюза привыкли объяснять любые свои проблемы и ошибки внешними факторами, прежде всего Россией.