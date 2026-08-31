Москва31 авг Вести.В последние годы для лидеров стран Евросоюза (ЕС) стало нормой объяснять любые проблемы объединения и собственные ошибки внешними факторами, прежде всего Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в комментарии ТАСС.

Так сенатор прокомментировал слова премьер-министра Испании Педро Санчеса, который утверждал, что Россия якобы причастна к миграционному кризису в испанском анклаве Сеута.

К сожалению, для лидеров стран ЕС стало нормой списывать любые проблемы Евросоюза и, что еще прискорбнее, любые собственные ошибки и просчеты на внешние факторы. В последние годы внешним фактором номер один, "мешающим" Евросоюзу, раз за разом оказывается Россия отметил Косачев

Он также подчеркнул, что для Москвы небезразлично происходящее на пространстве ЕС, поскольку, по его оценке, Евросоюз сам бесцеремонно вмешивается во внутренние дела других стран, включая Россию. Сенатор добавил, что РФ имеет право давать собственные оценки ситуации в ЕС так же, как европейские страны без колебаний комментируют события, происходящие в России.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что РФ якобы может быть причастна к миграционному кризису, произошедшему летом в Сеуте. По словам Санчеса, причины кризиса пока расследуются, однако он указал на распространявшиеся в соцсетях "мистификации" и дезинформацию, которые, как он утверждает, могли быть связаны с Россией и Израилем.